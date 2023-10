Gaza: Untersuchung zu Massaker in Krankenhaus

Doha. Eine am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung von Al-Dschasira hat ergeben, dass das Ahli-Arab-Krankenhaus in Gaza-Stadt am Dienstag keineswegs von einer irregeleiteten Rakete zerstört wurde, die von der militanten Gruppe »Islamischer Dschihad« abgefeuert worden war. Das aber hatte das israelische Militär am Mittwoch unter Berufung auf von dem katarischen Sender ausgestrahlte Aufnahmen behauptet. Ein Rechercheteam wertete nun das eigene Videomaterial und Aufzeichnungen einer Überwachungskamera aus und kommt zu dem Schluss, dass die fragliche Rakete aus Gaza vom israelischen Abwehrsystem »Iron Dome« abgefangen wurde und nach der Explosion in der Luft keinen größeren Schaden mehr anrichten konnte. Danach habe israelischer Raketenbeschuss eingesetzt und das Krankenhaus getroffen, wobei nach lokalen Angaben 500 Menschen getötet wurden. (jW)