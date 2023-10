Foxconn und Nvidia planen »KI-Fabriken«

Taipeh. Der weltgrößte Elektronikauftragsfertiger Foxconn und der Chiphersteller Nvidia haben am Mittwoch den gemeinsamen Bau von »KI-Fabriken« angekündigt, in denen Daten verarbeitet werden sollen. Nvidia-Chef Jensen Huang sprach bei dem Termin von einer »neuen Art der Fertigung, der Produktion von Intelligenz«. Gemeint war künstliche Intelligenz (KI). Als Beispiel nannte Huang die Verarbeitung der Daten selbstfahrender Autos zur Verbesserung der Fahrzeugflotten. Die Hochleistungsrechner von Rechenzentren sollen mit Spezialchips von Nvidia ausgerüstet werden. Der US-Konzern dominiert den Markt für KI-Prozessoren. Am Dienstag wurden die Beschränkungen für Ausfuhren dieser Hochleistungschips nach China von der US-Regierung weiter verschärft. Damit soll die Entwicklung von KI in der Volksrepublik erschwert werden. (Reuters/AFP/jW)