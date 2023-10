Forderung nach strengerer Migrationspolitik

Rom. Der Attentäter von Brüssel ist nach Angaben der italienischen Ultrarechtsregierung 2011 von Tunesien aus über die Mittelmeerinsel Lampedusa nach Europa gekommen, wie ANSA am Mittwoch berichtete. Italiens Vizepremier Matteo Salvini sah dies am gleichen Tag als Bestätigung, dass er mit Warnungen vor der Ankunft »islamistischer Terroristen« auf Lampedusa richtig gelegen habe. Auch Belgiens Regierungschef Alexander De Croo und sein schwedischer Kollege Ulf Kristersson forderten am Mittwoch bei einem Gedenken für die beiden Terroropfer in Brüssel eine strengere europäische Migrationspolitik. (dpa/AFP/jW)