Verhandlungsabbruch in Hollywood

Los Angeles. Im Tarifkonflikt zwischen Hollywoodstudios und Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA wurden am Mittwoch abend (Ortszeit) die Verhandlungen abgebrochen. Es sei »klar geworden, dass der Graben zwischen den Positionen zu groß ist«, erklärten Disney, Netflix und Co.. Eine Reaktion von ­SAG-AFTRA gab es zunächst nicht. Die Dreharbeiten stehen seit Juli still. (AFP/jW)