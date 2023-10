Streikausweitung in US-Autoindustrie

Detroit. Im Großstreik in der US-Autoindustrie haben die United Auto Workers (UAW) den Druck auf Ford erhöht und das größte Werk des Konzerns lahmgelegt. 8.700 Beschäftigte legten in der Nacht zum Donnerstag in der »extrem profitablen« Fabrik in Louisville (Kentucky) die Arbeit nieder, teilte die UAW mit. Zuvor war auch der Druck auf General Motors und die Chrysler-Mutter Stellantis mit Streiks in Werken und Verteilzentren schrittweise erhöht worden. Die Gewerkschaft UAW fordert nicht mehr 40 Prozent Lohnerhöhung für ihre 150.000 Mitglieder, sondern nur noch 30 Prozent. (dpa/jW)