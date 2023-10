Weltmädchentag: Gleichberechtigung fehlt

Hamburg. Zum Weltmädchentag am Mittwoch hat die Organisation Plan International Deutschland e. V. auf die fehlende Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen in vielen Regionen der Erde aufmerksam gemacht. »Echte Gleichberechtigung kann auf dieser Welt nur erreicht werden, wenn Mädchen und junge Frauen über ihre Zukunft selbst entscheiden können«, sagte die Sprecherin der Geschäftsführung, Kathrin Hartkopf, gegenüber dpa. »Davon sind wir in vielen Teilen dieser Welt noch weit entfernt.« So hätten nur ein Drittel aller Mädchen und Frauen Zugang zu modernen Verhütungsmitteln. »Gerade für Mädchen in ärmeren Ländern hat das gravierende Folgen, denn aufgrund von Frühschwangerschaften bleibt den meisten der weitere Zugang zu Bildung und einem qualifizierten Beruf verwehrt«, sagte Hartkopf. (dpa/jW)