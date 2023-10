Kahlschlag bei der Washington Post

Washington. Die Washington Post will einem Bericht des National Public Radio (NPR) zufolge 240 Stellen streichen, das entspricht zehn Prozent des Personals. Die im Besitz von Amazon-Boss Jeffrey Bezos befindliche Zeitung lege ein Abfindungs­programm auf, um Ent­lassungen zu vermeiden, berichtete das NPR am Mittwoch. Man sei zu optimistisch gewesen, was das Wachstum von Reich­weite, Abos und Werbe­einnahmen angeht, teilte CEO Patricia Stonesifer demnach mit. Es handelt sich um den zweiten Jobkahlschlag bei der Post in diesem Jahr. Im Januar waren bereits das Sonntagsmagazin und zahlreiche Stellen in anderen Bereichen des Unternehmens gestrichen worden. (jW)