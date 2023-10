Verschärfte Kontrollen an Slowakei-Grenze

Warschau. Im Kampf gegen internationale Fluchthelfer verlängern Polen und Tschechien die verschärften Kontrollen an der Grenze zur Slowakei bis Anfang November. »Es gibt gute Ergebnisse und klare Auswirkungen. Es wird keine illegalen Migrationsrouten durch Polen geben«, sagte Polens Innenminister Mariusz Kaminski am Donnerstag zur Begründung. In Prag hatte das liberalkonservative Kabinett am Mittwoch abend einer entsprechenden Regelung zugestimmt. Die Maßnahme sollte ursprünglich an diesem Freitag enden, nun bleibt sie bis einschließlich 2. November bestehen. Die erwarteten Gesamtkosten bezifferte das tschechische Innenministerium auf umgerechnet mehr als zwei Millionen Euro. (dpa/jW)