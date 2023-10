Angriff auf syrische Flughäfen durch Israel

Damaskus. Syrische Medien haben israelische Luftangriffe auf die wichtigsten Flughäfen in der Hauptstadt Damaskus und in Aleppo gemeldet. Die Luftabwehr sei im Einsatz, berichtet der Sender Scham FM am Donnerstag. Es gebe Sachschäden in Aleppo, Details zum Flughafen Damaskus wurden nicht bekannt. Israel hat in den vergangenen Jahren immer wieder völkerrechtswidrig Ziele in Syrien angegriffen. (Reuters/jW)