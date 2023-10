NATO: Atomkriegsübung beginnt nächste Woche

Brüssel. Die NATO beginnt in der kommenden Woche ihre jährliche Atomkriegsübung. Die Übung »Steadfast Noon« werde dazu beitragen, Glaubwürdigkeit, Wirksamkeit und Sicherheit der nuklearen Abschreckung zu gewährleisten, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel. Schauplatz der Manöver wird Stoltenberg zufolge insbesondere der Luftraum über Italien, Kroatien und dem Mittelmeer sein.

Nach Angaben von Militärexperten wird bei den regelmäßig im Oktober stattfindenden Manövern geprobt, wie man die US-Atomwaffen sicher aus unterirdischen Magazinen zu den Flugzeugen transportiert und unter die Kampfjets montiert. Bei den Übungsflügen wird dann allerdings ohne die Bomben geflogen. Die sogenannte nukleare Teilhabe der NATO sieht vor, dass in Europa stationierte US-Atombomben im Kriegsfall auch von Flugzeugen anderer NATO-Staaten abgeworfen werden. (dpa/jW)