Keine Einigung auf 49-Euro-Ticket

Köln. Die Länderverkehrsministerkonferenz endete am Donnerstag in Köln ohne Einigung auf eine Finanzierung des 49-Euro-Tickets im kommenden Jahr. Der Bund sei weiterhin nicht bereit, sich an erwarteten Mehrkosten zu beteiligen, hieß es nach Abschluss der Beratungen, an denen Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) teilgenommen hatte. Am 6. November soll zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidenten der Bundesländer weiterverhandelt werden. Auch über ein bundesweites Semesterticket für Studierende konnte in Köln keine Einigung erzielt werden. (dpa/jW)