USA: Pharma statt Fast Food

New York. Die Beliebtheit von Abnehmspritzen wie Wegowy verändert in den USA das Geschäft der Supermärkte, erklärte der US-Chef der Walmart-Kette, John Furner, am Mittwoch (Ortszeit) gegenüber Bloomberg. »Wir sehen definitiv eine leichte Veränderung im Warenkorb«, so Furner, »etwas weniger Einheiten, etwas weniger Kalorien«. Abnehmspritzen, ursprünglich als Diabetesmedikamente entwickelt, verstärken das Sättigungsgefühl. Einige Nutzer berichten von einer Abneigung gegenüber fettigem Essen. Während Fast-Food-Ketten Umsatzeinbußen befürchten müssen, gab Walmart-Konzernchef Doug McMillon Entwarnung: In den Supermärkten der Kette wird auch Wegowy vertrieben, die monatliche Dosis für derzeit rund 1.400 Dollar. (dpa/jW)