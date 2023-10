Tarifeinigung bei GM in Kanada

Toronto. Der Streik in drei Werken des US-Autoherstellers General Motors (GM) in Kanada ist nach wenigen Stunden beendet worden. Konzern und Gewerkschaft Unifor kamen am Dienstag (Ortszeit) zu einer Grundsatzeinigung auf eine Gehaltssteigerung um 15 Prozent über drei Jahre, wobei zehn Prozent mehr Lohn bereits im ersten Jahr gezahlt werden. Rund 4.300 Beschäftigte waren in der Nacht zum Dienstag in den Ausstand getreten. (AFP/jW)