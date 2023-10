Chinesischer Pkw-Markt robust

Beijing. Der Neuwagenmarkt in China hat sich im September weiter robust gezeigt. Insgesamt wurden in der Volksrepublik 2,08 Millionen Pkw verkauft, wie der chinesische Herstellerverband CPCA am Mittwoch mitteilte. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist das ein Plus von fünf Prozent. Einen deutlichen Anstieg gab es bei Elektroautos: 563.000 verkaufte Fahrzeuge bedeuten einen Zuwachs um 11,2 Prozent. (AFP/jW)