FG BRD-Kuba: Solidarität mit der sozialistischen Inselrepublik stärken

Olaf Schuelke/IMAGO Flagge zeigen für Kuba (Berin, 18.3.2023)

Die Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba verbreitete am Mittwoch die Abschlussresolution ihrer 49. Bundesdelegiertenkonferenz vom vergangenen Wochenende in Leverkusen:

Solidarität mit Kuba ist heute wichtiger denn je. Seit über 60 Jahren ist Kuba das Ziel der längsten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade, die je gegen ein Land verhängt wurde. Mit entsprechenden Auswirkungen auf das Leben der Kubanerinnen und Kubaner: Menschen sterben, weil Krankenhäuser keinen Zugang zu grundlegenden medizinischen Geräten und Verbrauchsmaterial haben, die Kindersterblichkeit ist im Jahr 2022 gestiegen. Das erklärte Ziel der US-Regierung ist es, durch eine solche künstlich erzeugte Notlage die kubanische Bevölkerung gegen ihre Regierung aufzuwiegeln.

Die Unterwerfung von deutschen und europäischen Banken und Unternehmen unter die US-Blockade verletzt deutsches und internationales Recht. (…) Die US-Blockade und ihre extraterritoriale Anwendung verstoßen gegen die UN-Charta und die Internationale Erklärung über die Menschenrechte. (…) Die Blockade wird federführend von den USA verantwortet, aber die EU und insbesondere die Bundesregierung machen sich durch ihre Untätigkeit zu Komplizen.

Wir rufen alle fortschrittlichen und humanistisch gesinnten Menschen und Organisationen auf, sich dem Kampf gegen die völkerrechtswidrige Blockade und deren extraterritoriale Anwendung anzuschließen. (…) Kuba bleibt weiterhin ein Leuchtturm der Solidarität. Kuba verteidigen heißt, das Ziel einer besseren und gerechteren, einer sozialistischen Gesellschaft zu verteidigen. Wir unterstützen weiterhin das sozialistische Kuba mit aller Kraft. (…)

Die Initiativgemeinschaft zum Schutz der sozialen Rechte (ISOR) TIG Gera und der Geraer Seniorenverband e. V. verbreiteten am Mittwoch einen offenen Brief an den Bundesvorstand und die Bundestagsfraktion Die Linke:

Wir Mitglieder, Sympathisanten, Freunde, Weggefährten und ehemalige Mitglieder der Partei Die Linke, aus allen gesellschaftlichen Bereichen, an der Basis, erwarten von einer linken Partei, klare eindeutige Positionen zu den Kernfragen dieser angespannten Zeit. Zurück zu den Erfurter Parteitagsbeschlüssen, keine Waffen in die Ukraine und in Kriegsgebiete. Eine linke Kraft, die in der Frage Krieg und Frieden glasklare Positionen bezieht und danach handelt. (…) Die für die Schwächsten und Schwachen da ist und dieses Feld nicht einer unverkennbar rechten Kraft überlässt und damit deren Reihen stärkt. (…) Lieber die unverblümte Wahrheit auf den Tisch und eine starke Opposition, als das Hecheln nach Stühlen und Positionen. (…) Wir erwarten von unserer Partei Die Linke eine deutliche Entlarvung des Imperialismus und das Aufzeigen einer Zukunftsperspektive in einem demokratischen Sozialismus. (…)

Wir brauchen eine Linke mit Empathie und Elan. Eine Linke, die nicht aufgibt, für gesellschaftliche Veränderungen zu streiten und zu kämpfen. Eine Linke, die nicht mit einer Parteimeinung und einer Privatmeinung spricht. Die Partei Die Linke braucht alle, sie braucht einen Pellmann genauso wie Gregor oder Sahra, einen Bartsch und eine Amira, alle Genossinnen und Genossen, die auf der Grundlage der Beschlüsse des Erfurter Parteitages für die Ziele der Partei Die Linke eintreten. (…)