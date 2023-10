Aufstand in überfülltem Gefängnis in Paraguay

Asunción. Bei einem Häftlingsaufstand im größten Gefängnis Paraguays haben Insassen Dutzende Geiseln genommen. Im Tacumbu-Gefängnis in der Hauptstadt Asunción brachen am Dienstag (Ortszeit) Hunderte Gefangene aus ihren Zellen aus und steckten unter anderem Matratzen in Brand. Sie nahmen nach Angaben eines Polizeisprechers zehn Gefängniswärter und Besucherinnen als Geiseln. Nach Angaben des Kriminologen Juan Martens sind in Tacumbu rund 3.000 Menschen inhaftiert – das entspricht einer Überbelegung von mehr als 600 Prozent. (AFP/jW)