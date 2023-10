Ärmelkanal: Mehr als 100 Flüchtlinge gerettet

Calais. Die französische Küstenwache hat im Ärmelkanal bei Calais 103 Bootsflüchtlinge aus Seenot gerettet. Auf dem Weg Richtung Großbritannien seien die beiden überfüllten Boote am Dienstag in Schwierigkeiten geraten, teilte die maritime Präfektur am Mittwoch mit. Mit verschiedenen Schiffen auch der Nationalpolizei und der Marine sei es gelungen, alle Menschen ans sichere Ufer von Calais zu bringen, wo Polizei und Hilfsdienste sich um sie kümmerten. Ebenfalls am Dienstag räumte die Polizei ein Flüchtlingscamp bei Calais. Wie die Präfektur mitteilte, seien 537 Asylsuchende auf Aufnahmeeinrichtungen im Norden Frankreichs verteilt worden. (dpa/jW)