Hessen: AfD-Fraktion will Abgeordneten nicht

Frankfurt am Main. In Hessen will die AfD nach der Landtagswahl den neuen Abgeordneten Sascha Herr nicht in die künftige Fraktion aufnehmen. Wie ein Sprecher gegenüber der Frankfurter Rundschau (Mittwoch) mitteilte, schließe der derzeitige Fraktionsvorstand die Aufnahme »kategorisch aus«. Der Parteivorstand habe einstimmig ein Ausschlussverfahren beschlossen. Herr hatte vor zwei Jahren einräumen müssen, ein Neonazifestival besucht zu haben. Ein Foto zeigt ihn mit einem Kader der verbotenen rechtsterroristischen Gruppierung »Combat 18«. (jW)