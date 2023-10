Pistorius bietet Israel Unterstützung an

Berlin. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat Israel die politische Unterstützung der BRD angeboten. Das sagte er am Mittwoch in Berlin. »Sobald wir humanitär helfen können, steht das Angebot im Raum, wird aber bislang nicht abgefragt.« Auf eine Frage zu Evakuierungsflügen für deutsche Staatsbürger verwies Pistorius an das Auswärtige Amt. »Bislang gehen Zivilflüge in ausreichender Zahl wieder raus. Alle hatten und haben die Möglichkeit, sich in die allen bekannte Elefand-Liste (Elektronische Erfassung von Deutschen im Ausland, jW) einzutragen«, sagte er. Und: »Wir stehen jederzeit bereit zu tun, was zu tun ist, wenn die Lage in Israel und die außenpolitische Einschätzung von Kanzleramt und Auswärtigem Amt das hergeben.« (dpa/jW)