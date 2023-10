Verdi: 10,5 Prozent plus für Länder-Beschäftigte

Berlin. In den anstehenden Tarifverhandlungen für rund 1,2 Millionen Beschäftigte der Länder fordern die Gewerkschaften 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro im Monat mehr. Dies teilten die Dienstleistungswerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund (DBB) am Mittwoch in Berlin mit. Die erste der drei bis Anfang Dezember angesetzten Verhandlungsrunden mit der Tarifgemeinschaft der Länder sei für den 26. Oktober geplant. Hessen hat eine eigene Tarifrunde. (Reuters/jW)