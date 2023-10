Ukraine: Russische Offensive abgewehrt

Kiew. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben schwere russische Angriffe auf die seit Monaten umkämpfte Stadt Awdijiwka im östlichen Gebiet Donezk abgewehrt. Russlands Militär sei mit einer Stärke von bis zu drei Bataillonen in die Offensive gegangen, meldete der ukrainische Generalstab am Mittwoch morgen. »Unsere Verteidiger haben alle Attacken des Feindes zurückgeschlagen und keinen Verlust von Positionen zugelassen.« Das Institute for the Study of War (ISW) in Washington berichtete ebenfalls von verstärkten Angriffsbemühungen Russlands rund um Awdijiwka. (dpa/jW)