Israel bildet mit Opposition Notstandsregierung

Tel Aviv. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich mit Oppositionspolitiker Benjamin Gantz auf die Bildung einer Notstandsregierung geeinigt. Dies bestätigten mehrere Minister von der Regierungspartei Likud am Mittwoch in Medien. Demnach sieht die Einigung vor, dass Netanjahu, Verteidigungsminister Joaw Galant sowie der ehemalige Verteidigungsminister Gantz ein Kriegskabinett bilden. Als Beisitzer ohne Stimmrecht sollen der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot und Likud-Minister Ron Dermer dienen. Gantz will den Berichten zufolge fünf Minister für das Sicherheitskabinett stellen. (dpa/jW)