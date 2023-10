BRD: »Litauen-Brigade« soll 2025 stehen

Berlin. Verteidigungsminister Boris Pistorius will die sogenannte Litauen-Brigade der Bundeswehr in dem baltischen NATO-Staat im Jahr 2025 in Dienst stellen. Mit Norwegen und den Niederlanden liefen »sehr gute Gespräche«, ob sie sich mit kleineren Einheiten an dem Verband beteiligen wollten, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses weiter. Die Bundesregierung hatte angekündigt, 4.000 Soldaten in dem Land zu stationieren. Die nötige Infrastruktur soll Litauen errichten. Es werde sich um eine »schwere Brigade des Heeres« handeln, die aus bereits bestehenden Elementen aufgestellt und dann in Litauen zusammengeführt werde, sagte der Minister. Dies sei »das größte Projekt in der Geschichte der Bundeswehr«, so Pistorius. Als künftige Standorte nannte er »Vilnius und/oder Kaunas«. (dpa/jW)