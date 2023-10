China feiert zehn Jahre »Neue Seidenstraße«

Beijing. Zum zehnten Jahrestag seines Infrastrukturprojekts »Neue Seidenstraße« erwartet China in der kommenden Woche hochrangige Vertreter von 130 Ländern. Das chinesische Außenministerium veröffentlichte am Mittwoch Einzelheiten für das großangelegte Treffen in Beijing und gab dabei unter anderem bekannt, dass Präsident Xi Jinping bei dieser Gelegenheit eine Grundsatzrede halten werde. Es wird allgemein angenommen, dass auch Russlands Staatschef Wladimir Putin zu den Gästen zählen werde, da er eine entsprechende Einladung angenommen hat. Das auch als »Belt and Road Initiative« bekannte Projekt geht auf Xi zurück und hat zum Bau von Häfen, Eisenbahnlinien, Flughäfen und Industrieparks in Asien, Europa, Afrika und darüber hinaus geführt. Es soll die teilnehmenden Länder besser vernetzen und ihre sozioökonomische Entwicklung vorantreiben. (AFP/jW)