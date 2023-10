Streiks in der US-Autoindustrie ausgeweitet

Washington. In den USA haben sich nach Gewerkschaftsangaben weitere Beschäftigte in der Autoindustrie der Streikbewegung angeschlossen. 4.000 Angestellte des Nutzfahrzeugherstellers Mack Truck, mit Werken in den Bundesstaaten Pennsylvania und Maryland, hätten am Sonntag gegen eine Einigung mit ihrem Konzern gestimmt und seien am Montag morgen in den Streik getreten, erklärte die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) via Kurznachrichtendienst X. Die Streiks bei den sogenannten »Big Three« der US-Autoindustrie – General Motors, Ford und Stellantis mit der Marke Chrysler – hatten Mitte September begonnen. (AFP/jW)