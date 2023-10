Niger: Frankreich kurz vor Truppenabzug

Paris. Der von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigte Abzug der französischen Soldaten aus dem Niger soll noch in dieser Woche beginnen, verkündete der Generalstab der Streitkräfte am Donnerstag. Derzeit halten sich noch etwa 1.000 Franzosen in Niamey auf, 100 Bundeswehr-Soldaten sind dort ebenso stationiert. Frankreich hatte in der vergangenen Woche nach starkem Druck der nigrischen Militärregierung auch seinen Botschafter Sylvain Itté nach Paris zurückgeholt. Die Militärregierung hatte ihm zuvor seine diplomatische Immunität aberkannt. (AFP/jW)