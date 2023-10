Baku nimmt Expräsidenten von Bergkarabach fest

Baku. Aserbaidschan hat die Festnahme des früheren Präsidenten der jüngst eroberten »Republik Arzach« (Bergkarabach) bekanntgegeben. Arajik Harutjunjan sei am Donnerstag wegen des Vorwurfs »der Führung eines Angriffskriegs« gegen Aserbaidschan und mutmaßlicher Kriegsverbrechen festgenommen worden, erklärte der Generalstaatsanwalt. Kurz vor der Invasion Aserbaidschans war Harutjunjan im September zurückgetreten. Das EU-Parlament verurteilte dessen Führung und warf Baku eine »ethnische Säuberung« der armenischen Bevölkerung in Bergkarabach vor. In einer Resolution wurden darüber hinaus Sanktionen »gegen Personen in der aserbaidschanischen Regierung« wegen des Angriffs und mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen gefordert. Die EU müsse zudem ihre Abhängigkeit von Gasimporten aus Aserbaidschan reduzieren.(AFP/dpa/jW)