Recyclinganlage für Lithium-Batterien bei Magdeburg eröffnet

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Schön schreddern: Recyclinganlage für Lithium-Ionen-Batterien in Sülzetal

Magdeburg. Das kanadische Unternehmen Li-Cycle hat am Dienstag bei Magdeburg nach eigenen Angaben eine der größten Recyclinganlagen für Lithium-Ionen-Batterien in Europa eröffnet. Die Verarbeitungslinie könne bis zu 10.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batteriematerial pro Jahr verwerten, sagte ein Unternehmenssprecher. Zwei weitere Produktionslinien seien in Planung. Einschließlich dieser beiden liege die mögliche Kapazität der Anlage im Endstadium bei 30.000 Tonnen pro Jahr.

In der Fabrik bei Magdeburg sollen vor allem Autobatterien verarbeitet werden. Dort werden nach Unternehmensangaben alte Akkus zu einer »schwarzen Masse« geschreddert. Daraus sollen später durch ein spezielles Verfahren Lithium, Nickel und Kobalt gewonnen werden. Für Li-Cycle bedeutet die Fabrik den Eintritt in den europäischen Markt. Weitere Standorte in Europa sollen folgen. (dpa/jW)