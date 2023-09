Richterin weist Antrag Trumps zurück

Washington. Die im Verfahren gegen Donald Trump wegen Wahlverschwörung zuständige Richterin hat am Mittwoch einen Antrag des früheren US-Präsidenten zurückgewiesen, sich wegen Voreingenommenheit aus dem Fall zurückzuziehen. »Das Gericht hat nie die Haltung angenommen, die die Verteidigung ihm zuschreibt: dass der frühere ›Präsident Trump strafrechtlich verfolgt und inhaftiert werden sollte‹«, schrieb Tanya Chutkan in einer 20seitigen Stellungnahme. Trumps Anwälte argumentieren, sie habe bei einem Urteil gegen Beteiligte am Putschversuch vom 6. Januar 2021 Voreingenommenheit gezeigt. (AFP/jW)