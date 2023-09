Libyen kündigt Wiederaufbaufonds an

Benghazi. Die Behörden im Osten Libyens haben die Einrichtung eines Wiederaufbaufonds und die Ausrichtung einer internationalen Wiederaufbaukonferenz am 10. Oktober für die Küstenstadt Darna angekündigt, die zu einem Viertel durch Überschwemmungen zerstört wurde. Die Regierung in Bengasi rief die »internationale Gemeinschaft« zur Teilnahme auf. Sie soll für »internationale Unternehmen« offenstehen. Das Sturmtief »Daniel« hatte am 10. September für heftige Überschwemmungen im Nordosten Libyens gesorgt und zwei Dämme brechen lassen. Dabei kamen mindestens 3.300 Menschen ums Leben, noch deutlich mehr Menschen werden nach wie vor vermisst. Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration haben zudem mehr als 43.000 Menschen ihr Zuhause verloren. Die Regierung in Tripolis äußerte sich zunächst nicht zu der geplanten Wiederaufbaukonferenz. (AFP/jW)