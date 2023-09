Taiwan stellt eigenes U-Boot vor

Taipeh. Taiwan hat am Donnerstag das erste U-Boot aus eigener Produktion vorgestellt. »Dieser Tag wird für immer in die Geschichte eingehen«, sagte das Staatsoberhaupt der Inselrepublik Tsai Ing-wen bei einer Zeremonie in der Hafenstadt Kaohsiung. Das völkerrechtlich zu China gehörende Taiwan verfügte bisher über zwei einsatzfähige U-Boote. Beijing kommentierte, egal wie viele Waffen Taipeh baue, es könne weder den »allgemeinen Trend zur nationalen Wiedervereinigung aufhalten« noch die Fähigkeit der chinesischen Armee »zur Verteidigung der nationalen Souveränität erschüttern«. (AFP/jW)