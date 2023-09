Autorenstreik in Hollywood beendet

Los Angeles. Der Vorstand der ­Writers Guild of America (WGA), in der Hollywoods Drehbuchautoren organisiert sind, hat ein Angebot der Studiobosse am Dienstag abend (Ortszeit) einstimmig angenommen. Damit ist der Ausstand der Autoren nach 148 Streiktagen beendet. Geeinigt wurde sich auf jährlich gestaffelte Lohnerhöhungen, höhere Zuschüsse für die Alters- und Krankenversorgung, höhere Tantiemen bei Streamingdiensten, eine Mindestzahl von Schreibern für TV-Serien und Rahmenbedingungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Die 11.500 Mitglieder müssen das noch befürworten. Die Abstimmung soll vom 2. bis 9. Oktober stattfinden. Von »Business as usual« ist die Traumfabrik auch nach dem Abschluss weit entfernt. Rund 160.000 Mitglieder der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA sind weiterhin im Ausstand. »Unser Kampf ist alles andere als vorbei«, schrieb die Gewerkschaft nach Bekanntwerden der Einigung bei den Autoren, »er heizt sich gerade auf!« (dpa/jW)