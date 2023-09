Spanien: Rechte scheitert mit Regierungsbildung

Madrid. Gut gut zwei Monate nach der Neuwahl des spanischen Parlaments ist Alberto Núñez Feijóo von der rechten Volkspartei mit einem ersten Versuch zur Regierungsbildung gescheitert. Seine Kandidatur als Ministerpräsident wurde am Mittwoch vom Unterhaus in Madrid mit 178 zu 172 Stimmen abgelehnt. Auch im zweiten Wahlgang am Freitag werden Núñez kaum Chancen eingeräumt, den geschäftsführenden Regierungschef Pedro Sánchez vom sozialdemokratischen PSOE abzulösen. Es wird erwartet, dass sich danach Sánchez selbst zur Wahl stellen wird. (dpa/jW)