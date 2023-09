Gabun: USA setzen Hilfen aus

Washington. Nach dem Militärputsch in Gabun setzen die USA einen Teil ihrer Hilfe für das zentralafrikanische Land aus, wie AFP am Mittwoch unter Berufung auf das Außenministerium in Washington meldete. Welche Programme genau betroffen sind, wurde nicht mitgeteilt. Die diplomatischen und konsularischen Aktivitäten würden nicht eingeschränkt. Bislang haben die USA den Umsturz in Gabun nicht offiziell als Putsch eingeordnet. Sollten sie formell feststellen, dass es in dem ölreichen Staat einen Staatsstreich gab, müsste Washington nach US-Recht seine Hilfe auf unbestimmte Zeit einstellen. (AFP/jW)