Bergkarabach: Flucht aus Angst vor Gewalt

Jerewan. Mehr als 42.000 Menschen sind inzwischen aus der von Aserbaidschan eingenommenen armenischen Enklave Bergkarabach nach Armenien selbst geflohen. Das teilte die Regierung in Jerewan laut dpa am Mittwoch mit. In der Ortschaft Kornidsor sei ein Auffanglager eingerichtet worden. Die Armenier in Bergkarabach befürchten nach der Eroberung Bergkarabachs durch Aserbaidschan Gewalt und Verfolgung. Angaben aus Baku vom Mittwoch zufolge sind bei der jüngsten Militäroffensive 192 aserbaidschanische Soldaten und ein Zivilist getötet worden. (dpa/AFP/jW)