Estland will mehr Militärausgaben

Tallinn. Estlands Regierungschefin Kaja Kallas hat die anderen NATO-Staaten zu einer deutlichen Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben nach dem Vorbild der baltischen Republiken ermuntert. Sie verwies auf ihr eigenes Land, das diesen Etatposten im kommenden Jahr auf 3,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes erhöhen werde. »Und das ist etwas, für das ich auch auf Ebene der NATO werbe«, sagte Kallas der Deutschen Presseagentur am Rande der zweitägigen Baltischen Sicherheitskonferenz in Tallinn, die am Mittwoch endete. (dpa/jW)