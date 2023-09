Israelis dürfen ohne Visum in USA

Washington. Die Regierung von US-Präsident Joseph Biden hat am Mittwoch bestätigt, dass Israelis vorerst ohne Visum in die Vereinigten Staaten einreisen können, obwohl die Behandlung palästinensischer und arabisch-US-amerikanischer Reisender durch Israel verurteilt werde und Anlass zur Sorge gebe. »Die Aufnahme Israels in das Programm für visumfreies Reisen ist eine wichtige Anerkennung unserer gemeinsamen Sicherheitsinteressen und der engen Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern«, wird der zuständige Minister Alejandro Mayorkas vom katarischen Sender Al-Dschasira zitiert. (jW)