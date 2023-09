Pjöngjang weist US-Soldaten aus

Pjöngjang. Zwei Monate nach seiner Flucht in die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) muss ein US-Soldat das Land wieder verlassen. Das berichtete die Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Travis King sei illegal in die DVRK eingedrungen, hieß es zur Begründung. Wann er ausreisen soll, blieb zunächst unklar. Nach allem, was bisher bekannt wurde, hatte sich King in die DVRK abgesetzt, um einer möglichen Haft in den USA zu entgehen. Im August hatte KCNA mitgeteilt, dass er sich über »inhumane Behandlung und Rassismus« in der US-Armee beklage und daher in der DVRK Asyl suche. (dpa/jW)