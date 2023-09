China setzt Manöver vor Taiwan fort

Beijing. China will seine Militärübungen in der Meerenge zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland fortsetzen. Solange »auf eine Unabhängigkeit Taiwans zielende Provokationen« anhielten, würden die Aktionen der Volksbefreiungsarmee nicht beendet, sagte eine Regierungssprecherin am Mittwoch in Beijing. Die bisherigen Trainings hätten dem Ziel gedient, die »Arroganz separatistischer Kräfte« zu bekämpfen, hieß es weiter. Taiwan gehört völkerrechtlich zu China. Die USA allerdings fördern seit geraumer Zeit Abspaltungsbewegungen auf der Insel, um ihrem Konkurrenten China zu schaden. (dpa/jW)