Frankreichs Botschafter verlässt Niger

Paris. Frankreich hat seinen Botschafter aus Niger abgezogen. Der Diplomat sei am Morgen ausgeflogen worden, teilte das Präsidialamt in Paris am Mittwoch mit. In der früheren französischen Kolonie hatte im Juli das Militär geputscht. Ende August ordnete die neu eingesetzte Regierung an, dass der Botschafter das Land innerhalb von 48 Stunden zu verlassen habe. Frankreich kam der Aufforderung jedoch zuerst nicht nach, da es die neue Regierung nicht anerkennen will. Erst am Wochenende änderte Präsident Emmanuel Macron seine Haltung. Auch Frankreichs Armeepräsenz werde bis Ende des Jahres beendet. (Reuters/jW)