Asteroidengeröll von NASA abgeworfen

Salt Lake City. Die NASA-Sonde »OSIRIS-Rex« hat eine Gesteinsprobe vom Asteroiden Bennu entnommen und über der Erde abgeworfen. Die Kapsel, die 205 Gramm Geröll enthielt, wiegt ihrerseits 46 Kilogramm und hat die Form einer Schüssel mit hohem Deckel. Sie schlug, ausgestattet mit einem Fallschirm, am Sonntag im US-Bundesstaat Utah auf. Nach ihrer Bergung soll sie in die NASA-Labore von Texas gebracht werden, wo sich 200 Wissenschaftler der Erforschung ihres Inhalts widmen. Bennu hat einen Durchmesser von rund 550 Metern und könnte der Erde in gut 150 Jahren recht nahe kommen. (dpa/jW)