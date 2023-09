Hollywoodstreik: Einigung für Drehbuchautoren

Los Angeles. Nach einem fast fünfmonatigen Streik haben sich Hollywoods Drehbuchautoren mit den Film- und Fernsehstudios vorläufig auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Die Gewerkschaft WGA bezeichnete diesen am Sonntag (Ortszeit) als »außergewöhnlich« und mit »bedeutenden Errungenschaften und Absicherungen für Schriftsteller«. Der Vorstand sowie die 11.500 Mitglieder der WGA müssen der Vereinbarung noch zustimmen. Mit der Einigung ist eine Normalisierung des TV- und Filmgeschäfts in den USA aber noch nicht in Sicht. Denn die Verhandlungen mit den seit Mitte Juli streikenden Schauspielern sind weiter festgefahren. (Reuters/jW)