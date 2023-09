Kolumbien: Zwei Tote nach Bombenanschlag

LUISA GONZALEZ/REUTERS Beschlagnahmung von Waffen und Munition von FARC-Dissidenten (Bogota, 16.1.2023)

Timba. Bei einem Anschlag im Südwesten Kolumbiens sind zwei Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich kurz nach der Ankündigung von Friedensgesprächen zwischen der kolumbianischen Regierung und einer Splittergruppe der früheren Guerillaorganisation Farc. In der Ortschaft Timba sei vor einer Polizeiwache eine Autobombe detoniert, sagte der Polizeichef des Departments Cauca, Wilson Román Silva Rodriguez, am Mittwoch. Erst einen Tag zuvor hatten Unterhändler der Regierung und der Farc-Gruppe »Estado Mayor Central« bekanntgegeben, dass am 8. Oktober formelle Friedensgespräche beginnen sollen. Am gleichen Tag werde ein zehnmonatiger Waffenstillstand starten, hieß es. (dpa/jW)