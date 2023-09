Acht Tote nach Razzien in Pakistan

Islamabad. In Pakistan sind bei Militärrazzien im Nordwesten des Landes mindestens acht mutmaßliche Islamisten getötet worden. Fünf weitere Verdächtige seien in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa an der Grenze zu Afghanistan festgenommen worden, teilte das Militär am Donnerstag abend mit. Anfang September waren bei einem Angriff durch Islamisten in der Region mindestens vier Soldaten getötet worden. Seit mehreren Monaten kommt es insbesondere in der pakistanisch-afghanischen Grenzregion vermehrt zu Angriffen und Anschlägen durch die pakistanischen Taliban (TTP). Die TTP strebt eine strenge Durchsetzung der islamischen Scharia an. (dpa/jW)