»Normalisierung« mit Riad: Israels Premier zuversichtlich

New York. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sieht eine Aufnahme von diplomatischen Beziehungen mit Saudi-Arabien in Reichweite. »Ich glaube, dass wir an der Schwelle zu einem (…) historischen Frieden zwischen Israel und Saudi-Arabien stehen«, sagte Netanjahu am Freitag vor der UN-Vollversammlung in New York. Dies würde »einen neuen Nahen Osten schaffen«, erklärte er und sprach sich zeitgleich gegen ein »Vetorecht« der Palästinenser in dem Prozess aus. (dpa/jW)