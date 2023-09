Georgien: Ukraine plant Umsturz

Tbilissi. Georgien hat einem hochrangigen Vertreter der Ukraine vorgeworfen, den Sturz der Regierung in Tbilissi zu planen. Wie AFP am Montag abend mitteilte, soll der stellvertretende Leiter der militärischen Spionageabwehr der Ukraine und ehemalige Vizeinnenminister Georgiens, Giorgi Lortkipanidse, zur »Destabilisierung« des Landes Massenproteste unter der Bevölkerung organisieren. Unter den Verschwörern seien auch Georgier, die in der Ukraine gegen Russland kämpften, hieß es. (AFP/jW)