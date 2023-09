Guatemala: Protest gegen Justiz

Guatemala-Stadt. Einen Monat nach der Wahl in Guatemala haben am Montag (Ortszeit) Tausende Menschen in mehreren Städten des Landes gegen die Generalstaatsanwaltschaft protestiert und ihre Unterstützung für den gewählten Präsidenten Bernardo Arévalo kundgetan, wie dpa am Dienstag meldete. Seit dem Wahlsieg des Sozialdemokraten am 20. August versucht die Generalstaatsanwaltschaft, seine Partei »Movimiento Semilla« zu suspendieren. Der 64jährige hat Klage beim Obersten Gericht eingereicht, um das undemokratische Vorgehen der Justiz zu stoppen. (dpa/jW)