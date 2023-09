Mieten im Umland werden teurer

Berlin. Durch den Umzug von der Großstadt ins Umland lässt sich für Mieter viel Geld sparen, doch wird die Differenz einer Studie zufolge mancherorts geringer. In Berlin sank das »Einsparpotential« von 2022 zu 2023 am stärksten, wie das Portal Immo Scout 24 am Dienstag aus einer Studie mitteilte. Konnten hier im Umkreis von 16 bis 30 Kilometer zum Stadtzentrum im vergangenen Jahr noch durchschnittlich 13,7 Prozent Miete eingespart werden, verringerte sich diese Differenz im laufenden Jahr auf 8,3 Prozent. Wurden zuletzt für eine 70-Quadratmeter-Wohnung im Umland jährlich 1.680 Euro weniger Miete aufgerufen als im Stadtzentrum, ist diese Möglichkeit des Einsparens auf 1.033 Euro gesunken. (Reuters/jW)