Milliardenstrafe gegen Argentinien

New York. Eine US-Richterin hat Argentinien zu Zahlungen von 16,1 Milliarden US-Dollar (rund 15 Milliarden Euro) an zwei Unternehmen verurteilt. Der Konzern Petersen Energia müsse 7,5 Milliarden US-Dollar Schadenersatz und 6,85 Milliarden US-Dollar Zinsen erhalten; die Firma Eton Park Capital müsse 1,7 Milliarden US-Dollar Schadenersatz und Zinsen erhalten. Die Firmen seien bei der Verstaatlichung des argentinischen Ölkonzerns YPF im Jahr 2012 nicht entschädigt worden. Argentinien kündigte Berufung an. (AFP/jW)