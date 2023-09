Iran: IAEA-Inspekteuren Akkreditierung entzogen

Wien. Die Behörden im Iran entziehen weiteren Inspekteuren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Akkreditierung für Überprüfungen der Atomanlagen in dem Land. Dies teilte IAEA-Chef Rafael Grossi am Samstag abend am Sitz der Behörde in Wien mit. Der Schritt folgte auf die Entscheidung von Frankreich, Großbritannien und der BRD vom Donnerstag, noch bestehende Sanktionen, die eigentlich auslaufen sollten, nicht aufheben zu wollen. Irans Außenamtssprecher Nasser Kanaani warf dem Westen daraufhin vor, die Zusammenarbeit zwischen der Islamischen Republik und der IAEA sabotieren zu wollen. (dpa/jW)